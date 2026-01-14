鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-14 18:21

台灣大 (3045-TW) 積極建構具備高可用性與穩定效能的網路骨幹，並於今 (14) 日指出近期正式取得 Google Verified Peering Provider(VPP) 企業級銀級認證，代表台灣大提供的網路架構符合 Google 的備援與穩定性要求 (Redundancy Requirements) ，可直接管理與 Google 的對等互連 (Direct Peering) ，保障企業上雲與高階用戶體驗。

台灣大表示，為符合 Google VPP 銀級技術標準，在國內建置至少 2 個具有備援功能的私有對等互連 (PNI) 連結，並分別介接至不同的 Google 網路存取點 (PoP)。此架構確保即便單一機房發生異常，流量仍能自動切換至備援路徑，維持連線不中斷。

此外，台灣大網路全線支援 IPv4+IPv6 雙重協定堆疊，確保企業無論現行或未來以 IPv6 為主的 AI、大數據與雲端流量，皆能透過原生路徑直連 Google 全球骨幹，避免協定轉換所產生的延遲與效能退化。

在對等互連架構上，採用專屬私有連線建立邊界閘道器協定 (BGP)，不經由公共網際網路交換中心 (IXP)，從架構層面排除流量擁塞、路徑不穩與不可控風險。讓企業的雲端存取路徑更可控、延遲更可預期、品質更穩定。

當發生連線異常時，透過已驗證的網路維運中心聯絡機制，台灣大能即時處理，大幅縮短故障排除時間，為用戶確保穩定且低延遲的存取體驗，達到官方認證等級的可靠性，並以可稽核、可落地的維運機制，強化企業客戶對連線品質的信任。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，穩定且低延遲的網路連線是企業轉型與雲端應用發展的關鍵基礎，而企業真正需要的是「連線品質可預期」，因此架構有備援、路由可控、故障能快速排除尤為重要。

除了國內布署，台灣大骨幹網路更延伸至全球，於美國、日本、香港及新加坡等核心樞紐設有海外 POP 節點，支援跨境營運、跨區協作與多地備援需求，提升全球連線的一致性與可預期性。

以企業客戶為核心，台灣大可協助企業高效存取 Google 生態系，包含 Google Workspace、Cloud APIs 及 Cloud VPN 等關鍵雲端資源，讓雲端作業與數據流通更穩定、更可控、更可預期。對個人用戶而言，不論是使用 YouTube、Google 搜尋或 Gemini 等應用，皆能享有更快的傳輸速度與反應。