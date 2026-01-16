〈焦點股〉國邑*新藥啟動臨床三期收案 股價走揚收復月線與季線
國邑 *(6875-TW) 合作夥伴 Liquidia(LQDA-US) 宣布，新藥 L606 的全球多國多中心樞紐臨床三期試驗 (Re-Spire)，正式開始進行病患招募。激勵國邑今 (16) 日股價走揚，同步收復月線與季線。
國邑 * 指出，此次臨床三期試驗，主要針對間質性肺病相關肺高壓 (PH-ILD) 患者，計畫在全球超過 20 個國家、100 個臨床據點，招募約 350 名受試者。
總經理甘霈表示，L606 具備長效緩釋特性，能提供 24 小時穩定的血藥濃度，並減少每日給藥頻率。此設計除能降低藥物副作用，也有助提升受試者的參與意願與依從性，對臨床推進具優勢。
國邑 * 提到，Re-Spire 臨床試驗將依照合約約定的收案進度等節點，分階段認列相關研發里程碑金收入。
另外，Liquidia 也宣布，前列環素吸入藥物除既有 PAH 與 PH-ILD 適應症合計超過 70 億美元市場外，未來將進一步拓展至更多適應症的臨床試驗，包含慢性阻塞性肺病相關肺高壓、肺纖維化及硬皮症等，僅以美國市場估計，整體潛在市場規模可望超過 180 億美元。
國邑 * 今天早盤以 51.6 元，盤中最高漲至 52.8 元，漲幅超過 4%，截至 10 點，股價暫報 51.9 元，漲幅約 2.98%，成交量約 200 張。
