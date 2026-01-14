鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-14 16:54

全球金融市場進入新的年度，國泰證券今 (14) 日指出，觀察 2026 年市場發展，「美國貨幣政策走向」、「地緣政治變化」是兩大關注重點，而 1 月投資觀點主要將中港、日本、黃金和債券市場定調為正向。

隨著美國聯準會 (Fed) 政策立場持續寬鬆，國泰證認為，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場大幅修正的風險相對有限。

然而，地緣政治不確定性仍干擾市場情緒，推升避險資產需求，反映在黃金市場去年漲幅超過 60%，顯示投資人更加重視資產分散和保值功能。

展望黃金後市，國泰證抱持「正向」看法，儘管黃金價格短期可能呈區間震盪，但中長期適合作為投資組合的防禦性資產。

進一步觀察個別市場表現，國泰證預期，日本受惠於內需回溫、企業環境改善，以及基本面表現穩健三大因素，投資氛圍正逐步升溫，並帶動不動產市場關注度提升。

國泰證進一指出，日本不動產具有「低基期、低利率」優勢，加上租金維持上升趨勢，投報率相對高於多數亞太市場，形成「高利差」吸引海外資金。

另一方面，赴日旅遊的消費規模已超越疫情前水準，隨著人流與商業活動回溫，商辦與多元用途空間需求增加，也有助於不動產投資信託 (REITs) 收益來源更趨穩定。

展望產業後市，國泰證看好「AI」仍是市場核心主軸， 首先，AI 龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利持續成長，具中長期投資吸引力，同時，AI 應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設標的，惟需留意，訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。