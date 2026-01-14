鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-14 11:19

裕隆集團轉投資國內大型 MaaS 移動生態圈平台 LINE GO 今 (14) 日公布 2025 年度用戶移動數據，其中，叫車服務總里程數高達 4840 萬公里，相當於繞行台灣 4 萬圈，而從叫車地點觀察，台中高鐵站是全台叫車量最高的地點。

LINE GO 數據顯示，截至去年底用戶超過 485 萬人，但台灣城市移動的模式出現變化，包括共享運具從特定情境使用走向日常化、用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，以及不同區域經濟活動塑造出不同的移動樣態。

LINE GO 觀察，30-39 歲的族群為選搭減碳計程車的主要使用者，是具備高度 ESG 意識的年齡層，而從叫車地點觀察，台中高鐵站是全台叫車量最高的地標，反映台中承接南北商務客、旅遊中轉與跨城移動需求，在台灣交通版圖中扮演重要樞紐。

在機場接送服務上， LINE GO 即時接機服務讓乘客領完行李後，平均等候時間僅需 4 分鐘即可上車，值得注意的是，台中西屯區的用戶最常使用接送機服務，顯示該區強勁的商務與國際移動頻率。

而去年租車服務趟次較 2024 年有近倍數成長，因此，為因應需求成長，LINE GO 近期同步進行首頁改版，將使用動線清楚區分為「叫車」和「租車」兩大主線，讓用戶能依據當下移動需求，以更直覺的方式快速找到合適服務。

在租車時長方面， 2025 年明顯地轉向 4 小時以下的生活型使用，尤其 1 小時內的租借趟次成長 6 倍，使用情境也明顯從計畫型旅遊，轉向短時、生活型移動；同時，平均消費金額也較去年成長 80%，反映用戶願意為了舒適度與質感選擇更高階車款。