鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 09:21

櫃買中心最新統計顯示，受惠台股站上 30000 點大關及日均成交值刷新歷史紀錄，市場交投極度活躍 。截至 115 年 1 月 9 日，櫃買市場累積開戶數已達 23,263,714 戶，創下近五季以來的新高，其中 114 年第四季成交值達 1 億元以上的「大戶」自然人增至 12,748 人，僅次於上一季，顯示市場信心與資金動能強勁 。本年度上櫃股票日均值達 1,573.01 億元，債券 ETF 總資產規模更在內資推升下逼近 3 兆元大關，整體櫃買市場呈現價量齊揚的熱絡氣氛 。

散戶大軍回流！櫃買開戶數2326萬人寫5季新高「億」元大戶數寫歷史次高。（鉅亨網資料照）

在開戶數據方面，截至 1 月 9 日，櫃買市場總開戶數較前一週增加 41,357 戶，增幅約 0.18% 。現股當沖開戶數同步成長，達 5,725,709 戶，週增 19,873 戶，增幅約 0.35%，顯見當沖交易熱度不減 。值得關注的是， 114 年第四季季成交值 1 億元以上的自然人投資人達 12,748 人，較前幾季明顯回升；季成交 1 億元以下的自然人也達到 2,369,735 人，反映出無論是大戶或一般散戶，在台股攻高之際均展現高度參與意願 。

‌



股票交易表現上，本年度截至 1 月 9 日止，上櫃股票總成交金額為 9,438.04 億元，日均值達 1,573.01 億元 。當沖交易在市場中仍佔有極重分量，現股當沖買進成交金額占市場比重 40.27%，賣出占比 40.38% 。興櫃市場表現亦不俗，日均值為 44.30 億元，總成交金額 265.81 億元 。信用交易部分，融資餘額較上週增加 43.83 億元，來到 1,234.20 億元，增幅約 3.68%；融券餘額則減少 8,565 張至 67,847 張，減幅約 11.21% 。

債券市場與衍生性商品同樣亮眼。債券 ETF 已上櫃 95 檔，最新總資產規模達 2 兆 9,625.80 億元，較上週增加 341.98 億元，且日均成交值達 107.02 億元 。在債券上櫃概況中，政府公債發行餘額為 6 兆 1,596.13 億元，普通公司債則增加 194.70 億元，達到 3 兆 8,392.23 億元 。此外，永續發展債券持續壯大，包含綠色債券、可持續發展債券等，總發行規模已納入各類債券統計中 。