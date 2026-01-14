鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 11:26

星展基金會攜手《天下雜誌》銀天下頻道，今 (14) 日發布《2026 無齡社會白皮書》，針對台灣步入超高齡社會的現況進行總體檢，顯示女性的不健康餘命高於男性 。該報告對比國際指標與在地數據，揭示台灣在高齡準備上正面臨健康餘命、財務焦慮與勞動參與等三大結構性挑戰 。星展銀行（台灣）總經理黃思翰呼籲，及早行動是轉化焦慮為安心保障的唯一關鍵，應打破年齡標籤，重新定義長壽時代的社會韌性 。

白皮書指出，台灣第一個挑戰在於「健康餘命」的結構落差 。雖然台灣在國際排名表現亮眼，但若細看「不健康存活年數」，女性平均達 8.57 年，高於男性的 6.96 年，且女性在失能、憂鬱與孤獨的比率皆較高 。研究強調，高齡政策若僅追求平均指標，將忽略特定族群的真實風險，呼籲應提早儲備肌力並強化社會連結，以縮短不健康存活的年限 。

在財務方面，焦慮已成為台灣高齡族群最具破壞力的隱形壓力源 。調查發現，50 歲以上族群有高達 75% 自覺「財務僅能勉強度日」，比例遠高於新加坡的 43% 。即便多數民眾預估退休需準備至少 1321 萬新台幣，但受限於收入與缺乏專業規劃知能，導致多數人遲未展開行動 。星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，退休準備絕不能等到 65 歲才開始，應利用「時間複利」效益，並尋求專業金融機構建議，避免過度依賴波動劇烈的投資理財，建立周全的防護網 。

針對勞動參與，台灣 55 歲後的勞參率急遽下滑，65 歲以上更低於 10%，顯示中高齡人力被過早排除在職場之外 。事實上，有 77% 未退休者希望在退休後持續以兼職或彈性形式工作，首要動機是維持活力，但實際達成者僅約四分之一 。黃思翰總經理指出，台灣不缺乏勞動意願，而是缺乏「為長壽而設計的工作型態」，例如新加坡推動的「微型就業」模式，便值得台灣在面對缺工壓力時作為轉型參考 。

落實「全人生」財務規劃，星展銀行（台灣）已針對不同世代提供客製化金融支持，並具體打破年齡枷鎖，將信用卡申請上限調升至 85 歲、房貸年限調高至 80 歲，確保熟齡族群的金融平權 。