〈稅收統計〉證交稅去年進帳創新高 全國稅收3.75兆短徵505億 財部曝「原因」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-13 18:13

財政部今 (13) 日公布 114 年 12 月及全年全國賦稅收入初步統計，114 年全年實徵淨額為 3 兆 7,515 億元，較 113 年微幅減少 104 億元，年減 0.3%。受預算數提高影響，全年預算達成率為 98.7%，較預算數短少 505 億元。財政部表示，初步統計數尚未加計 115 年 1 月 1 日至 1 月 15 日整理期間入帳之稅款，預計待營所稅、綜所稅、營業稅及貨物稅等稅款入帳後，數據將有所調整。

靠台股撐腰！證交稅全年進帳2928億 去年稅收3.75兆年短徵505億。（圖: 財政部提供）

主要稅目變動方面，114 年綜所稅與營所稅表現相對強勁。綜合所得稅全年實徵 8,678 億元，較 113 年增加 387 億元，主因為薪資所得扣繳稅款及盈餘分配增加；營利事業所得稅實徵 1 兆 1,438 億元，較 113 年增加 218 億元，反映企業結算申報自繳稅款增長，雖部分增幅受申請延分期影響而抵銷，整體仍呈現成長態勢。

相較之下，營業稅、土地增值稅與貨物稅則出現明顯衰退。營業稅全年實徵 5,970 億元，年減 267 億元，主要受出口暢旺導致外銷零稅率退稅增加影響。房地產市場方面，受交易量下滑及大額稅款案件減少衝擊，土地增值稅全年實徵 683 億元，較 113 年大幅減少 209 億元，達成率僅 79%。貨物稅則因美國對等關稅等變數影響車輛類稅收，全年實徵 1,425 億元，年減 188 億元。

台股動能部分，114 年上市上櫃股票平均每日成交值為 4,894 億元，帶動證券交易稅全年實徵淨額達 2,928 億元，較 113 年增加 47 億元，年增 1.6%，達成率 109%，是高出預算數金額較多的稅目之一。此外，遺產稅達成率達 177%，贈與稅達成率也達 145%，兩者均大幅超額達成預算目標。