鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-13 19:10

總統賴清德今 (13) 日出席苗栗「竹南醫院新建工程動土典禮」，除了感謝民間與公部門攜手投入，讓苗栗的醫療建設順利啟動，也守護鄉親健康。賴清德也表示，苗栗地理位置優越，不僅銜接「桃竹苗大矽谷」計畫，也是連結中台灣精密與智慧機械產業的重要節點，未來持續推動當地醫療、交通與水利等建設，促進產業發展。

賴清德致詞時表示，感謝大千醫療社團率領的團隊，在醫學訓練完成後回到故鄉服務，從基層醫療、急重症醫療到社福，一步一腳印打造完整醫療體系，未來醫院完工後，不僅增加醫療服務量能，急重症不必遠赴其他縣市，又兼備小兒照顧與長照服務等功能，是一座準醫療中心的重大醫療建設。行政院也已宣布部立苗栗醫院擴建計畫，預算從 15 億增加至 21 億元，全由中央支應，希望讓苗栗的父老鄉親醫療資源不虞匱乏，不論何處都能在最短時間內取得醫療服務。

賴清德表示，政府長期支持苗栗縣走出財政困境，將苗栗列為財政最困難的縣市，在多項工程上，地方無需負擔配合款，由中央全額支應，過去 10 年間，中央挹注苗栗縣的總經費達 2,187 億元，今年補助苗栗縣達 288 億元，相較去 (2025) 年增加 25 億元，也肯定縣府團隊的努力，在縣議會的監督和中央的支持下，縣府在 2024 年出現歲計賸餘，改變以往入不敷出的狀況。

賴清德指出，未來除了協助部立苗栗醫院新蓋兩棟醫療大樓，包括「後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程」、「泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置」以及「國衛院生物製劑廠暨戰略平台資源庫」等工程，中央也挹注 58 億元來提升苗栗的醫療量能。