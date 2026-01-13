85度C生甜甜圈研究所業績翻倍增 將開放加盟 估拓點30家店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-13 17:06

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (13) 日發表 9 款全新春節禮盒，搶攻年節龐大送禮商機，預計將銷售 3.4 萬盒、創造業績 1270 萬元，與去年同期持平，而展望今年，美食表示，新店型「85 度 C 生甜甜圈研究所」受歡迎，營業額較轉型前大增 2-3 倍，預計將在春季加盟展開放加盟，初步目標再增 30 家店。

85度C生甜甜圈研究所將開放加盟。(圖：美食-KY提供)

「85 度 C 生甜甜圈研究所」推出以來因品項選擇增加、品牌再造，有效吸引新客源，美食表示，單店業績大幅提升多達 2-3 倍，隨著全台門市已達 11 家，今年加盟展將首度開放加盟名額，初估將再新增 30 家據點，屆時占台灣總店數比重約 10% 左右。

美食進一步說明，台灣市場透過新形態門市的持續導入，已連續 5 個季度營收正成長，由於生甜甜圈新形態門市占比極低，未來貢獻營收成長的空間十分可觀