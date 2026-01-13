鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-13 19:09

隨著網路社群購物普及，海外代購已成為熱門商業模式，但許多賣家誤以為僅需針對佣金收入開立發票，卻忽略了代購行為在法律上視同銷售。財政部南區國稅局指出，營業人接受委託代購貨物時，除了按收取的佣金開立統一發票，必須同步依代購貨物的實際價格開立發票，並於備註欄註明「代購」字樣。若經查獲漏開或短報，將面臨稅法裁罰，呼籲業者視交易流程並自動補報補繳。

網路購物興盛，不少民眾會透過社群平台購買海外商品，使得「海外代購」已成為新興網路經營型態。常有網路賣家詢問，經營網路代購僅賺取代購佣金，應如何開立發票?

財政部南區國稅局表示，依加值型及非加值型營業稅法第 3 條第 3 項第 3 款規定，營業人以自己名義代為購買貨物交付予委託人者，視為銷售貨物，應依同法施行細則第 19 條第 1 項第 2 款及統一發票使用辦法第 17 條第 1 項規定，將代購貨物送交委託人時，除按佣金收入開立統一發票外，應依代購貨物之實際價格開立統一發票，並備註「代購」字樣，交付委託人。

該局舉例說明，甲公司經營海外代購業務，交易模式係透過 Instagram 介紹歐洲各地時尚服飾配件，再依消費者訂單向歐洲廠商訂購貨物後寄交消費者。消費者乙委託甲公司代購義大利皮件，甲公司向消費者乙收取皮件價格新台幣 16000 元及佣金收入 1600 元共計 17600 元，甲公司除按佣金收入 1600 元開立統一發票外，應依代購皮件之實際價格 16000 元開立統一發票，並於統一發票備註欄註明「代購」字樣，交付消費者乙。