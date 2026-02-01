鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-01 11:53

中區國稅局近期成功追回一筆高達 1227 萬元的欠稅案件。一名從事營建工程的民眾因未辦理營業登記且逃避稅款，在國稅局調查期間，急忙將名下 11 筆土地與 3 部車子無償贈與給配偶，企圖透過脫產躲稅。然而國稅局第一時間向法院聲請假扣押，並進一步提起訴訟要求撤銷贈與，最終讓該民眾為了保住家產，只好乖乖繳清所有欠款。

想藉捐贈脫產逃稅得不償失 國稅局靠2招追回1227萬元稅款及罰金。（鉅亨網資料照）

財政部中區國稅局指出，轄內有一名甲君私下承攬營建工程，卻沒有依法辦理營業登記，經過稅局查核後，判定需補繳營業稅並加處 1 倍罰鍰，總計稅額高達 1227 萬餘元。豈料甲君在查帳期間，竟動念將名下市價超過千萬元的 11 筆土地以及 3 部汽車，全部以無償贈與的方式轉讓給配偶乙君，想藉此讓國稅局查無財產可供執行。

國稅局表示，這種惡意移轉財產的行為，明顯是為了規避稅捐繳納。為了捍衛國家債權，稅局隨即祭出第一道金牌，依據稅捐稽徵法第 24 條規定，向管轄法院聲請假扣押，並在獲准後交由行政執行分署執行。由於甲君早已將財產轉移，導致第一時間無法執行到足額稅款，稅局隨即發動第二波攻勢，引用民法相關規定，對甲君與配偶乙君提起「塗銷所有權移轉登記」訴訟。

這場訴訟的關鍵在於，法院認定甲君在被查稅期間無償移轉財產，確實有逃稅意圖且損害國家稅收，因此判決甲君敗訴。判決結果要求將已經轉到乙君名下的 11 筆土地及 3 部汽車，全部回復登記為甲君所有。甲君眼看財產即將被法院強制拍賣，最終心理防線崩潰，為了保住土地與愛車，趕在拍賣前主動將欠稅與罰鍰 1227 萬元全數繳清。

國稅局強調，假扣押與提起訴訟是法定的稅捐保全手段，目的在於防止納稅人惡意脫產，並非為了處罰。稅局在執行這些程序前，都會仔細審酌比例原則，確保程序合法且正當。