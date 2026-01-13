鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-13 18:36

PCB 及半導體設備廠志聖 (2467-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，志聖 2025 年第四季及全年獲利都受惠於核心業務動能持續放大同創新高，全年稅後純益 8.3 億元，創新高，年增 15.37%，每股純益 5.5 元，營運表現明顯加速。

志聖 2025 年第四季自結稅後純益 2.61 億元，創新高，年增 33.69%，單季每股純益 1.72 元。

志聖 2025 年全年營收達 61.02 億元，創新高，較 2024 年成長 26.64%；稅後純益 8.3 億元，年增 15.37%，每股純益 5.5 元。

志聖是台積電 (2330-TW) 的設備供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，法人預期，志聖 2025 年營收仍將向上成長。志聖橫跨載板、 PCB 半導體領域提供客戶群完整服務， 2025 年公司半導體業務營收有望較上年成長約 60%，PCB 設備則在 2025 年有機會雙位數成長。

志聖在 2025 年 9 月 9 日以 18.24 億元拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元；志聖透過投標拿下的水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，總金額則達 18.24 億元，預計將可建 7000 坪的樓地板面積，梁又文指出，志聖將此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心，依規定將在 3 年內動工。