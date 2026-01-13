環球晶擁超高純度矽材料 搶量子科技商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-13 16:36

環球晶 (6488-TW) 持續拓展先進材料技術版圖，憑藉數十年於半導體產業累積的超高純度矽材料製造經驗，正於量子科技發展中扮演關鍵角色。環球晶丹麥子公司 Topsil GlobalWafers A/S (Topsil) 持續投入超高純度區熔法 (Float Zone, FZ) 矽材料技術，積極支援次世代量子應用發展。

環球晶。(鉅亨網資料照)

董事長徐秀蘭表示，透過與頂尖研究機構及科技公司深度合作，量子科技所展現的技術潛力正逐步轉化為實際應用與商業機會，相關市場需求亦呈現逐年成長。環球晶未來將持續結合全球製造布局、材料研發實力與產業夥伴關係，深化在功率電子、先進運算及量子等新興領域的投入，為全球產業發展提供關鍵材料。

環球晶指出，量子科技被視為具顛覆性的關鍵技術，未來將在高效能運算、精準感測與安全通訊等領域帶來重大突破，並廣泛影響醫療、資安與國防、機器學習及氣候模擬等多元應用。

然而，量子技術的實現高度仰賴材料的極致純度與精密度，任何微小雜質皆可能對元件效能造成影響。環球晶長期透過持續創新與嚴謹品質標準，累積深厚的超高純度矽材料製程能力，並成功將此技術優勢延伸至量子科技領域。

Topsil 所提供的超高純度區熔法矽晶圓平台 (Ultrapure FZ Silicon Wafer Platform)，具備高度穩定性與低缺陷特性，為量子元件提供不可或缺的材料基礎。

在產業合作方面，Topsil 多年來積極投入全球量子生態系，與國際主要科技公司、學術研究機構及新創團隊建立穩固合作關係，逐步累積其在量子材料領域的可信賴夥伴地位。過去兩年間，Topsil 的技術成果亦引起高度關注，多位丹麥政府部長曾親自到訪交流。

此外，於 2025 年歐洲最大量子科技盛會 EQTC (European Quantum Technologies Conference) 期間，丹麥國王亦對 Topsil 的區熔法矽材料技術 (Float Zone Silicon Material) 展現高度興趣。2025 年，Topsil 技術長更獲選為丹麥量子社群 (Danish Quantum Community, DQC) 董事會成員。DQC 為丹麥國家級非營利組織，致力於串聯並推動丹麥量子生態系之整體發展。

隨著量子運算與量子感測技術逐步由研究實驗室走向實際應用，量子位元的穩定性與可擴展性成為兩大關鍵技術挑戰。環球晶所提供的超高純度矽材料，正協助產業在此領域取得突破。