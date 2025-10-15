台積電供應鏈志聖1-3季營收及獲利都創同期新高 EPS 3.78元
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及半導體設備廠志聖工業 (2467-TW) 今 (15) 日公布最新獲利資訊，自結 2025 年 第三季稅後純益 2.12 億元，季增 2.08%，年 28.23%，1-9 月稅後純益 5.69 億元，年 8.56%，每股純益爲 3.78 元。
志聖 2025 年 1-9 月營收 43.55 億元，年增 25.05%，稅後純益 5.69 億元，及每股純益 3.78 元，都同步改寫同期新高。同時，隨先進封裝設備加速出貨以及高階 PCB 設備需求加溫，預期志聖下半年營運有望優於上半年。
志聖是台積電 (2330-TW) 的設備供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，法人預期，志聖 2025 年營收仍將向上成長。志聖橫跨載板、 PCB 半導體領域提供客戶群完整服務， 2025 年公司半導體業務營收有望較去年成長約 60%，PCB 設備則在今年有機會雙位數成長。
志聖指出，台灣西部黃金廊道，以科學園區為基礎，串連各種支援型聚落，為連接全球先進技術的橋樑，以林口、台中廠辦、台南服務據點以及 G2C+ 聯盟夥伴的企業基地貫穿此廊道，不僅代表了在產業中的深耕，更象徵在全球半導體先進封裝領域的高度機動性。
志聖在 9 月 9 日以 18.24 億元拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，志聖總經理梁又文指出，志聖將在此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心。
志聖透過投標拿下的水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，總金額則達 18.24 億元，預計將可建 7000 坪的樓地板面積，梁又文指出，志聖將此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心，依規定將在 3 年內動工。
志聖爲 PCB、半導體及先進封裝重要設備廠，也屬台積電供應鏈，梁又文指出，拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，建立研發中心 ，將結合現有台中精密機械園廠的占地生產線，成為志聖在台中生產及研發的的雙主軸。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電供應鏈志聖以18億元奪水湳經貿園區大基地 點亮台中標地案
- 志聖自結7月稅後賺7300萬元年減5% 1-7月EPS 2.86元
- 〈焦點股〉台積電供應鏈志聖下半年業績走強 爆量急漲站上200元關
- 設備廠志聖自結上半年稅後純益3.58億元 每股賺2.38元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告