台積電供應鏈志聖1-3季營收及獲利都創同期新高 EPS 3.78元

2025-10-15

PCB 及半導體設備廠志聖工業 (2467-TW) 今 (15) 日公布最新獲利資訊，自結 2025 年 第三季稅後純益 2.12 億元，季增 2.08%，年 28.23%，1-9 月稅後純益 5.69 億元，年 8.56%，每股純益爲 3.78 元。

志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

志聖 2025 年 1-9 月營收 43.55 億元，年增 25.05%，稅後純益 5.69 億元，及每股純益 3.78 元，都同步改寫同期新高。同時，隨先進封裝設備加速出貨以及高階 PCB 設備需求加溫，預期志聖下半年營運有望優於上半年。

志聖是台積電 (2330-TW) 的設備供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，法人預期，志聖 2025 年營收仍將向上成長。志聖橫跨載板、 PCB 半導體領域提供客戶群完整服務， 2025 年公司半導體業務營收有望較去年成長約 60%，PCB 設備則在今年有機會雙位數成長。

志聖在 9 月 9 日以 18.24 億元拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，志聖總經理梁又文指出，志聖將在此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心。

