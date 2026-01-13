〈紐約匯市〉美元走弱 美國司法部傳喚鮑爾

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-13 06:09

美元周一 (12 日) 走低，美國司法部威脅就聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向國會發表、與一項建築翻修計畫有關的言論起訴，市場因此對美國央行的獨立性以及美元的長期前景產生疑慮。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.37%，報 98.87。

鮑爾周日表示，聯準會上周已收到美國司法部的傳票，內容與他去年夏天在國會就華府聯準會總部一項 25 億美元建築翻修工程超支問題所做的說明有關。

鮑爾稱這項行動是白宮試圖取得對利率政策更大影響力的「藉口」。美國總統川普一直希望大幅降息。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 周一表示，川普並未指示司法部官員調查鮑爾。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「這件事基本上終結了美元的新年反彈行情，」「這些傳票的影響，恐怕已經蓋過地緣政治因素。」

市場預期，當鮑爾任期於 5 月結束後，川普將任命一位立場更為鴿派的聯準會主席，不過鮑爾仍可能繼續擔任聯準會理事。

《福斯財經新聞網》周一報導，川普將於周四面談貝萊德 (BlackRock) 首席債券投資長 Rick Rieder。他是接替鮑爾的四名候選人之一。

美國參議員 Lisa Murkowski 周一表態，支持同為共和黨籍的參議員 Thom Tillis 提出的計畫，因司法部的調查而阻止川普提名新的聯準會人選。

歐元兌美元上漲 0.29%，至 1.1671 美元。

市場靜待關稅裁決

在此之前，美元於上周五受提振，因 12 月美國就業報告表現穩健，進一步強化市場對聯準會在 1 月 27 至 28 日政策會議上維持利率不變的預期。

聯邦基金期貨顯示，市場目前預期下一次降息最早可能要等到 6 月。

接下來最重要的美國經濟數據將是周二公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)。

今年以來，美元也受到避險買盤支撐，因美國拘捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)，以及川普表態希望美國取得格陵蘭，導致地緣政治風險升溫。

伊朗局勢同樣成為焦點。伊朗周一表示，在川普考慮如何回應政府對抗議活動的血腥鎮壓之際，伊朗仍持續與美國保持溝通。這波抗議被視為自 1979 年伊斯蘭革命 (Islamic Revolution) 以來，對伊朗神權政體最嚴峻挑戰之一。

野村 (Nomura) 外匯分析師、由 Craig Chan 領軍團隊在報告中指出，「短期內美元面臨多空交錯因素，一方面來自仍相對穩定的美國經濟與聯準會政策背景，另一方面則是升溫中的地緣政治風險。」

他們補充稱，目前壓抑美元的因素包括聯準會獨立性風險，以及市場預期美國最高法院最終可能裁定川普依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 實施的關稅措施違法。

最高法院預計將裁定川普關稅政策的合法性，最快可能於周三做出決定。

即使現行關稅遭到推翻，川普預期會尋找其他方式重新實施貿易關稅。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上周五表示，若最高法院裁定須退還關稅，美國財政部擁有相當充足資金可供支付。

日元貶至一年低點

美元兌日元走強，上漲 0.15% 至 158.12，盤中一度觸及一年高點 158.19。

Chandler 指出，「問題在於日本上周公布的勞動薪資數據非常疲弱，而日本央行 (BoJ) 已將貨幣政策正常化與薪資成長緊密掛鉤，市場因此稍微延後了日銀升息的時間點。」

日本政府上周四公布的初步數據顯示，11 月實質薪資年減幅創下去年 1 月以來最大，主因是一次性獎金大幅下滑。

另一方面，日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 所屬政黨的聯合執政夥伴周日表示，她可能於 2 月提前舉行眾議院選舉，以去年 10 月上任以來居高不下的民調支持度為優勢。

