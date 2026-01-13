鉅亨網新聞中心 2026-01-13 18:00

美國在 1 月 3 日凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯、逮捕總統馬杜洛的行動背後，除了美國總統川普的強勢決斷，還站著一位昔日曾與川普激烈交鋒、如今卻成為其最重要外交辯護者的人物：國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

根據《紐約客》報導，美軍數週前已在委內瑞拉近海集結。行動當晚，加拉加斯多地停電，直升機、戰機與 B-1 轟炸機在夜空盤旋，美軍三角洲部隊一路突破防線，在蒂烏納堡軍事基地逮捕馬杜羅夫婦。

‌



超過 50 名警衛喪命，而美軍幾乎毫髮無傷。事後，川普形容整個過程「就像在看一部電視劇」，並誇口這是「二戰以來前所未見的突襲」。

他反覆強調委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，暗示美國未來將介入其能源基礎建設，甚至「從中賺取大量資金」。

在海湖莊園的記者會上，盧比歐多半時間靜靜站在川普身後。直到被點名發言，他立刻切換角色，展現近乎制式化的忠誠表態，稱川普是「說到做到的行動派總統」，甚至是「一位和平的總統」。

接著，他熟練地為這場爭議性極高的軍事行動鋪陳合法性，強調馬杜洛早已被美國起訴，且「並非國際社會承認的合法總統」，試圖將突襲描繪成一項合理且必要的執法行動。

從強硬干預派到川普幕僚

《紐約客》指出，理論上，同時兼任國務卿與國安顧問的盧比歐，是自季辛吉以來權力最大的美國外交官。

但在實際運作中，他更像是一名高階政治幕僚，負責替川普包裝政策、安撫盟友，並為那些他過去可能會公開反對的作法辯護。

委內瑞拉行動後，外界立刻將其與伊拉克戰爭相提並論。盧比歐則在多次受訪中強調「兩者完全不同」，堅稱美國的任務性質截然相異，試圖切斷任何歷史類比。

川普第二任期的外交政策，徹底顛覆二戰後建立的聯盟體系與價值共識。美國削減數百億美元的對外援助、退出國際協議，外交決策高度個人化，更多反映川普的直覺與交易思維。

而 54 歲的盧比歐，成了這套體系中最矛盾的執行者。身為古巴移民之子，他過去長期主張美國全球領導地位，也支持對貧困國家的援助。

但如今，他必須在川普政府中為援助刪減、盟友疏離與關稅戰辯護。

一位歐洲外長私下評價，盧比歐試圖「緩和川普最糟糕的衝動」，但影響力有限；也有前外交官直言，這些政策對美國國際聲譽造成的破壞，可能需要數十年才能修復。

《紐約客》指出，盧比歐的轉變並非毫無前例。從佛羅里達州議會到美國參議院，他以野心、紀律與對時勢的敏銳聞名。

為了當上州議會議長，他曾在教師薪資議題上背離家鄉利益；在移民改革上，他又在右翼壓力下臨陣退縮，導致法案夭折。

2016 年總統初選，他曾痛斥川普是「騙子」，也被對方嘲諷為「小馬可」。然而，敗選後的他逐步向川普靠攏，重新塑造自己為黨內忠誠的「川普式共和黨人」。

當盧比歐以 99 比 0 的票數獲參議院確認出任國務卿時，白宮已清楚，他是一位「知道誰是老大」的人。

儘管他偶爾試圖修正政策、私下安撫外交體系，但在公開場合，他往往選擇完全承接川普的敘事。

無論是在驅逐移民、以簽證作為政治工具，還是與威權領導人達成爭議性協議，盧比歐都成了川普意志的主要執行者與對外代言人。

上任不久，他在瓜地馬拉向美國外交人員私下表示，自己事前並不知情、也不支持對外援助的大幅削減，並承諾努力恢復資源。

但數週後，他又在國會改口，稱削減援助是自己親自做出的決定，之後再度私下向參議員表示將嘗試扭轉。多名消息人士認為，他實際掌握的權力有限。

與此同時，一股忠於川普議程的保守派勢力在國務院內部成形，主張縮減海外干預、重塑人事制度，並批評前朝重視多元與平權的外交文化。

即便如此，有歐洲官員指出，盧比歐仍在暗中試圖降低政策衝擊，但身邊始終有白宮安插的人馬監督其一舉一動。

「小馬可」的終點站？

從被嘲諷的「小馬可」，到如今掌管美國外交機器的核心人物，盧比歐的政治生涯展現了高度適應力，也暴露了代價。

他站在權力中心，距離橢圓形辦公室僅數步之遙，卻必須不斷調整立場，以配合一位反覆無常的總統。

對支持者而言，他是動盪政府中的穩定力量；對批評者來說，他則是為權力犧牲原則的典型。