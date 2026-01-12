營收速報 - 台新新光金(2887)12月營收222.66億元年增率高達229.51％
台新新光金(2887-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣222.66億元，年增率229.51%，月增率8.46%。
今年1-12月累計營收為1,508.63億元，累計年增率73.86%。
最新價為20.9元，近5日股價下跌-0.71%，相關金融保險下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+699 張
- 外資買賣超：-1624 張
- 投信買賣超：+4392 張
- 自營商買賣超：-2069 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|222.66億
|230%
|8%
|25/11
|205.29億
|187%
|16%
|25/10
|176.65億
|169%
|-10%
|25/9
|196.69億
|177%
|25%
|25/8
|157.07億
|78%
|56%
|25/7
|100.72億
|33%
|69%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
