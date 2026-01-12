search icon



營收速報 - 台新新光金(2887)12月營收222.66億元年增率高達229.51％

鉅亨網新聞中心

台新新光金(2887-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣222.66億元，年增率229.51%，月增率8.46%。

今年1-12月累計營收為1,508.63億元，累計年增率73.86%。

最新價為20.9元，近5日股價下跌-0.71%，相關金融保險下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+699 張
  • 外資買賣超：-1624 張
  • 投信買賣超：+4392 張
  • 自營商買賣超：-2069 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 222.66億 230% 8%
25/11 205.29億 187% 16%
25/10 176.65億 169% -10%
25/9 196.69億 177% 25%
25/8 157.07億 78% 56%
25/7 100.72億 33% 69%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


