鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元上修至0.04元，其中最高估值1.97元，最低估值-0.24元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)5.218.17
最低值-0.24(-0.24)1.443.57
平均值0.24(0.25)3.275.23
中位數0.04(0.03)3.385

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值185.47億195.79億214.95億213.77億
最低值158.94億159.97億173.08億213.77億
平均值178.93億175.34億194.66億213.77億
中位數180.33億173.55億195.96億213.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.015.71-13.545.79
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSYPF

