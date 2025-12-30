鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.03元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.07元下修至0.03元，其中最高估值1.97元，最低估值-0.24元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|5.21
|8.17
|最低值
|-0.24(-0.03)
|1.44
|3.57
|平均值
|0.25(0.37)
|3.25
|5.18
|中位數
|0.03(0.07)
|3.23
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|185.47億
|195.79億
|214.95億
|213.77億
|最低值
|158.94億
|159.97億
|173.08億
|213.77億
|平均值
|178.81億
|175.63億
|195.38億
|213.77億
|中位數
|180.55億
|174.09億
|199.97億
|213.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至49元，幅度約3.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為47.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為47.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為47.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇