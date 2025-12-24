鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為47.50元

總覽

華爾街算給你看：2026年1月可能是買進輝達絕佳時機

藍白聯手提案彈劾賴清德 國台辦回應！

西非原油市場崩盤！奈及利亞、安哥拉滯銷4000萬桶創紀錄 布蘭特跌破60美元只是開始？

你只知道華通 昇達科？ 太空算力已成AI新亮點！這檔「隱形冠軍」更是主力低調押寶的大贏家！

輝達黃仁勳：謙卑是被低估的領導特質「沒有一件工作低下到不值得我去做」