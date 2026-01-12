鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-12 20:56

國安基金今 (12) 日召開例會，宣布終止自去 (2025) 年以來，共 279 日史上最久的護盤日，對國安基金退場，是否引發市場動盪及高檔賣壓? 對此，投顧分析師指出，台股已上 3 萬點以上，據統計國安基金此波投入僅 122.5 億元，與目前市場單日交易量動輒高檔交易量相比，僅是「九牛一毛」，對明 (13) 日台股影響不大，指數在 AI 類股、美股續創新高下，後續有望維持多頭格局行情。

據國安基金統計資料，為政府第 9 次進場護盤啟動市場安定機制，此次金額合計達 122.5 億元，包括去年 4 月 9 日以來，第 2 季共投入約 77 億元、第 3 季約 45.5 億元，第 4 季甚至「零加碼」，統計至今年 1 月 12 日共投入約 122.5 億元。

針對國安基金退場，台新投顧副總經理黃文清表示，投資人不需過度擔心，因為去年 4 月初國安基金投入以來，證明在台股買的時間雖長，但總計買入金額僅 122.5 億元，和近期集中市場單日交易日動輒來到 6 千、7 千億元以上的交易量相比，是「九牛之一毛」根本微不足道。

黃文清解釋，主要是近期台股已站上 3 萬點大關，並持續創歷史新高，也證明此次在護盤沒買多少情況下，行情就衝上歷史高點，更何況以現在台股單日成交量，120 億元也許在 1 小時以內就能消化完的成交量，國安基金退場預期對未來市場的影響不大。

至於後續台股走勢，黃文清指出，建議還是關注本周四 (15 日) 台積電 (2330-TW) 的法說會狀況而定，目前觀察 AI 類股的持續成長仍是無法抵擋的產業趨勢利多。