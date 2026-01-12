水泥雙雄去年12月營收同步回升 全年仍小減

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-12 19:47

水泥雙雄 2025 年 12 月營收相繼出爐，台泥 (1101-TW) 營收 142.2 億元，月增 8.4%、年減 14%；亞泥 (1102-TW) 營收 61.72 億元，月增 4.9%、年減 12.9%，雙雙較前月回升。

水泥雙雄去年12月營收同步回升。(鉅亨網資料照)

台泥去年營收 1506.62 億元，年減 2.74%；從營收結構來看，台泥旗下土耳其 OYAK 與葡萄牙 Cimpor 兩大子公司繼續穩定貢獻營收，2025 年營收達 623.38 億元，佔整體營收的四成以上；中國大陸水泥營收占比已降至 20% 以下。

新能源領域方面，子公司台泥儲能全年累計營收達 10.99 億元、表現強勁，社會轉型能源事業和平電力營收占比亦由前一年度的 10.9% 下降至 8.8%，顯示出台泥在新能源領域布局，以及強化在能源轉型中的優勢。

亞泥去年營收 710.4 億元，年減 6.9%；台灣地區受水泥銷量回升及預拌混凝土售價調整支撐，但電力事業因天然氣價格下跌因素以致營收略減 1.5%；大陸地區則受市場需求疲弱影響，水泥售價與銷量下滑，營收年減 17%。