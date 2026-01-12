營收速報 - 亞泰金屬(6727)12月營收2.53億元年增率高達111.61％
今年1-12月累計營收為16.30億元，累計年增率8.34%。
最新價為180元，近5日股價下跌-3.11%，相關電子零組件類指數下跌-0.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.53億
|112%
|43%
|25/11
|1.77億
|69%
|86%
|25/10
|9,519萬
|-38%
|-35%
|25/9
|1.46億
|37%
|5%
|25/8
|1.39億
|3%
|-1%
|25/7
|1.41億
|15%
|-24%
亞泰金屬(6727-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為自動化機械設備之研發、設計、組裝、銷售及售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
