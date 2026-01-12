search icon



營收速報 - 亞泰金屬(6727)12月營收2.53億元年增率高達111.61％

鉅亨網新聞中心

亞泰金屬(6727-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.53億元，年增率111.61%，月增率43.1%。

今年1-12月累計營收為16.30億元，累計年增率8.34%。

最新價為180元，近5日股價下跌-3.11%，相關電子零組件類指數下跌-0.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.53億 112% 43%
25/11 1.77億 69% 86%
25/10 9,519萬 -38% -35%
25/9 1.46億 37% 5%
25/8 1.39億 3% -1%
25/7 1.41億 15% -24%

亞泰金屬(6727-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為自動化機械設備之研發、設計、組裝、銷售及售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收亞泰金屬

