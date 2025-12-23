股票禮品卡刮進超商 永豐金證券攜手全家開創投資新模式
鉅亨網記者王莞甯 台北
永豐金證券今 (23) 日宣布攜手連鎖超商全家 (5903-TW)，首創「便利商店 × 券商投資」新春福袋理財場景，將股票禮品卡化為好運刮刮卡，獨家包裝於全家 2026 潮流福袋，聖誕節當天開賣，不僅可 100% 刮出投資金、最高更可達 10 倍，讓民眾在街頭巷口輕鬆啟動投資理財。
永豐金證券說明，全家 2026 潮流福袋可獲得隨機面額投資金的刮刮卡，最高可刮出 10 倍奉還福袋價，刮出的投資金可等值兌換台積電、國民 ETF 等多達 274 檔熱門台股和 ETF。
永豐金證券總經理蘇威嘉表示，這次與超商合作，開創台灣首見的普惠金融全新模式，讓民眾在熟悉的便利商店場景即可體驗股票禮品卡新應用場景。
永豐金證券在券商業界首創股票禮品卡，上市短短 7 個月來銷售已突破 7700 萬元。此次跨界將金融融入民眾的日常生活，永豐金證券看好，將讓投資理財變得更加簡單易達，全面實現「翻轉金融、創造美好生活」的願景。
