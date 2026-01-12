營收速報 - 斐成(3313)12月營收277萬元年增率高達1662.42％
今年1-12月累計營收為1,139萬元，累計年增率-69.09%。
最新價為14.6元，近5日股價上漲2.09%，相關其他類指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+284 張
- 外資買賣超：+284 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|277萬
|1662%
|134%
|25/11
|118萬
|-66%
|63%
|25/10
|72萬
|-71%
|-5%
|25/9
|76萬
|-37%
|-29%
|25/8
|107萬
|-70%
|-74%
|25/7
|404萬
|46%
|8310%
斐成(3313-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。建材批發。綜合營造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
