search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 斐成(3313)12月營收277萬元年增率高達1662.42％

鉅亨網新聞中心

斐成(3313-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣277萬元，年增率1662.42%，月增率134.49%。

今年1-12月累計營收為1,139萬元，累計年增率-69.09%。

最新價為14.6元，近5日股價上漲2.09%，相關其他類指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+284 張
  • 外資買賣超：+284 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 277萬 1662% 134%
25/11 118萬 -66% 63%
25/10 72萬 -71% -5%
25/9 76萬 -37% -29%
25/8 107萬 -70% -74%
25/7 404萬 46% 8310%

斐成(3313-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。建材批發。綜合營造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收斐成

相關行情

台股首頁我要存股
斐成14.6-0.34%
美元/台幣31.630+0.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty