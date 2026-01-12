營收速報 - 富爾特(6136)12月營收7,893萬元年增率高達64.24％
今年1-12月累計營收為6.37億元，累計年增率29.26%。
最新價為23.85元，近5日股價下跌0%，相關通信網路上漲0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39 張
- 外資買賣超：-36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7,893萬
|64%
|63%
|25/11
|4,836萬
|21%
|-5%
|25/10
|5,091萬
|18%
|-24%
|25/9
|6,708萬
|102%
|35%
|25/8
|4,980萬
|22%
|1%
|25/7
|4,942萬
|18%
|-13%
富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
