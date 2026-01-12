search icon



營收速報 - 富爾特(6136)12月營收7,893萬元年增率高達64.24％

鉅亨網新聞中心

富爾特(6136-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7,893萬元，年增率64.24%，月增率63.21%。

今年1-12月累計營收為6.37億元，累計年增率29.26%。

最新價為23.85元，近5日股價下跌0%，相關通信網路上漲0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-39 張
  • 外資買賣超：-36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7,893萬 64% 63%
25/11 4,836萬 21% -5%
25/10 5,091萬 18% -24%
25/9 6,708萬 102% 35%
25/8 4,980萬 22% 1%
25/7 4,942萬 18% -13%

富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


