營收速報 - 台船(2208)12月營收17.04億元年增率高達71.54％
今年1-12月累計營收為217.80億元，累計年增率50.27%。
最新價為20.65元，近5日股價上漲1.26%，相關航 運 業上漲1.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2290 張
- 外資買賣超：+2316 張
- 投信買賣超：-15 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|17.04億
|72%
|62%
|25/11
|10.54億
|-26%
|-2%
|25/10
|10.81億
|29%
|-28%
|25/9
|15.11億
|62%
|12%
|25/8
|13.51億
|11%
|9%
|25/7
|12.41億
|-11%
|-4%
台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
