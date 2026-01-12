search icon



營收速報 - 台船(2208)12月營收17.04億元年增率高達71.54％

鉅亨網新聞中心

台船(2208-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣17.04億元，年增率71.54%，月增率61.73%。

今年1-12月累計營收為217.80億元，累計年增率50.27%。

最新價為20.65元，近5日股價上漲1.26%，相關航 運 業上漲1.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2290 張
  • 外資買賣超：+2316 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 17.04億 72% 62%
25/11 10.54億 -26% -2%
25/10 10.81億 29% -28%
25/9 15.11億 62% 12%
25/8 13.51億 11% 9%
25/7 12.41億 -11% -4%

台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


