鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 13:30

在美國特種部隊發動突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 不到一周後，美國總統川普於白宮召集包含艾克森美孚 (ExxonMobil)(XOM-US)、康菲石油 (ConocoPhillips)(COP-US) 及雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 在內的 17 家石油巨頭，敦促這些公司投入 1000 億美元，以重振委內瑞拉的石油產業。然而，這場旨在建立投資信心的會議，卻演變成川普與石油巨頭間的公開摩擦。

川普威脅封殺艾克森美孚 稱其「耍小聰明」並自封委內瑞拉代理總統(圖:shutterstock)

艾克森美孚執行長伍茲 (Darren Woods) 在會中直言，委內瑞拉目前的法律與商業架構，使其顯得「不具投資價值」。伍茲指出，該公司在委國的資產曾兩度遭到沒收，除非委國進行重大的法律改革並提供持久的投資保護，否則難以重返。委內瑞拉政府因過去的國有化政策，目前仍拖欠艾克森美孚與康菲石油合計超過 130 億美元。

川普對伍茲的懷疑態度反應激烈。他在周日返回華盛頓的「空軍一號」上向記者表示，他不喜歡艾克森美孚的反應，並指責該公司是在「耍小聰明」。川普威脅道，他傾向於將艾克森美孚排除在委內瑞拉的計畫之外，並強調未來的石油商將直接與美國政府對接，而非委內瑞拉。

他表示：「我們不會去回頭看人們過去損失了什麼，因為那是他們自己的錯。」

川普對業者說：「你們是直接跟我們交易，完全不是跟委內瑞拉交易。我們不希望你們與委內瑞拉打交道。」

為了確保投資環境，川普已簽署行政命令，防止債權人或法院扣押美國國庫內與委國石油銷售相關的收入。白宮目前的策略是將經營委內瑞拉框架化為經濟條件，川普已沒收載有委國石油的油輪，並計畫無限期主導該國原油在全球的銷售。