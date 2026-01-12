馬斯克號召用戶上傳醫療數據 訓練Grok成為頂尖AI醫生
全球首富馬斯克發起一項大膽倡議，公開鼓勵用戶將他們的醫療影像數據，包括 CT、X 光片和核磁共振（MRI）掃描結果，上傳至 X 平台的人工智慧聊天機器人 Grok。馬斯克的目標是利用這些真實世界的數據來加速 Grok 的學習與訓練，使其能夠有效解讀複雜的醫學影像，並提供醫療診斷。
馬斯克對於 AI 在醫療領域的潛力持樂觀態度，甚至預言機器人有望在三年內超越最優秀的人類醫生。他本人以行動支持這項計畫，在與 Peter Diamandis 的 Podcast 訪談中透露，他已將自己最近的核磁共振圖像提交給 Grok 進行分析。
此前，馬斯克也曾在 X 上分享影片，鼓勵人們「試試吧！」並表示 Grok 在某些情況下提供的診斷，甚至比醫生更為精確，他更聲稱 Grok 曾成功診斷出一位挪威男子被醫生忽略的問題，從而挽救了他的生命。
他強調，雖然 Grok 仍在「早期階段」，但已經展現出相當的精確度，並將會持續快速提升。
然而，這項 AI 醫療診斷的推進並非沒有挑戰。儘管 Grok 已經在分析血液檢測結果和識別乳癌等方面顯示出成功的案例，但它也面臨過嚴重的誤解，例如將椎間盤突出的「教科書病例」誤認為椎管狹窄，或是錯誤解讀乳房 X 光照片。
這也引發了業界專家的擔憂，他們指出利用社群媒體平台上的用戶數據來訓練醫療 AI，可能在準確性及用戶隱私方面帶來風險。
在競爭方面，OpenAI 等公司已推出相關的健康應用，並承諾不會使用個人醫療資訊來訓練模型，進一步凸顯了數據隱私的重要性。
面對外界的質疑，馬斯克仍致力於將 Grok 打造為一個革命性的醫療輔助工具。他呼籲用戶積極參與到這個學習過程中，並向 Grok 提供反饋，讓團隊了解 Grok 在何處做得對、又在何處需要改進，共同推動 AI 醫療技術的邊界。
