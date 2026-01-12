鉅亨網新聞中心 2026-01-12 09:55

馬斯克再度捲入監管風暴。由他創辦的人工智慧公司 xAI 所開發、並內建於社群平台 X 的聊天機器人 Grok，因被大量用於生成色情與未經同意的露骨影像內容，近日接連遭多國政府封鎖或限制使用，事件迅速升高為跨國層級的 AI 治理爭議。

印尼與馬來西亞已相繼出手，宣布暫時封鎖或限制國內用戶存取 Grok，成為首波採取行動的國家，而英國政府更祭出嚴厲警告，揚言若 X 平台拒絕遵守當地法律，恐將面臨在英國境內被全面封鎖的命運。

這場風波的核心，源自於 Grok 被指控淪為「色情生成器」。由於 Grok 整合於馬斯克擁有的 X 平台，部分用戶利用其影像編輯功能，輕易產出所謂的「數位脫衣」圖片與影片，涉及對象包括數百名成年女性甚至未成年人，這些虛假、露骨且未經同意的性暴露內容隨即在 X 平台上大量散播，嚴重衝擊社會倫理與公共秩序。

亞太國家出手封鎖 英國威脅祭出「大禁令」

面對 AI 工具遭濫用產生的危害，各國監管機關迅速做出反應。

印尼通訊與數位事務部長 10 日率先宣布，由於擔憂 Grok 產生色情內容，該國已暫時封鎖該工具，並要求 X 平台就此負面影響盡快做出解釋說明。隔日，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）也發布聲明，暫時限制該國用戶存取 Grok，理由是 Grok 被反覆濫用，用於生成色情、不雅及未經同意的篡改圖像。

而在歐洲，Grok 受到的壓力同樣巨大。英國政府早在 9 日便公開表示，xAI 對此爭議採取的應對方案「不可接受」。英國首相施凱爾誓言將採取行動，要求 X 平台「立即整頓」，而英國科技大臣肯德爾（Michelle Donelan）更是強硬警告，媒體監管機構應動用「全部法律權力」，若 X 平台拒不遵守英國法律，政府將可以「阻止英國境內民眾訪問 X 平台」。

對於英國的嚴厲態度，X 平台所有者馬斯克則在社交媒體上發文，反批英國政府「法西斯」。然而，英國監管機構指出，他們已在暗網上發現據稱由 Grok 產生的「犯罪」圖片，這些涉及未成年女性的色情圖片已達到執法部門採取行動的標準，凸顯了情勢的嚴重性。

歐盟啟動調查 美國議員籲應用程式商店下架

除了英國與亞太國家，這場爭議的影響範圍已擴及歐美。

歐盟委員會發言人於 8 日證實，委員會已命令 X 平台，必須保留與 Grok 相關的所有內部文件和數據，直至 2026 年年底，顯示歐盟正密切關注此事，並為可能的監管行動預做準備。此外，法國巴黎檢方也在 1 月 2 日證實，將對 Grok 涉嫌產生非法色情內容一事啟動正式調查。

在美國，三名民主黨參議員則對科技巨頭施壓，要求蘋果（Apple）和谷歌（Google）兩大應用程式商店，應對 X 和 Grok 採取下架措施，直到馬斯克能有效阻止平台生成和傳播未經同意的色情內容及兒童性虐待圖像。

AI 野蠻發展時代或將終結

面對爭議，X 平台曾於 4 日回應表示，將對平台上的非法內容採取行動，包括刪除相關內容、永久封鎖帳號，並在必要時與當地政府和執法部門合作。然而，這波大規模的國際反應，已暴露出 AI 技術發展中「創新」與「責任」的嚴重失衡。

馬斯克曾強調 Grok 具有「叛逆」特質，但在追求技術突破和商業利益的同時，xAI 與 X 平台作為技術的開發者和經營者，顯然未能有效落實倫理準則和社會公德的監管責任，導致 AI 工具被用來傷害個體並破壞社會秩序。

觀察家認為，Grok 風波不僅是單一公司的問題，更反映了全球 AI 治理的重大挑戰。AI 技術的跨國界屬性，與各國法律及倫理標準的差異產生巨大衝突。

此次全球多國的強烈反應，無疑預示著未來將有更多針對 AI 犯罪的限制性法律出爐，這或許也意味著 AI 產業過去「野蠻發展」的時代，即將畫下句點。