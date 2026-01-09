鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為111.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.57元，其中最高估值1.51元，最低估值0.28元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.51(1.51)
|2.23
|3
|最低值
|0.28(0.28)
|0.69
|1.42
|平均值
|0.82(0.85)
|1.44
|2.32
|中位數
|0.57(0.79)
|1.15
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.94億
|14.86億
|17.64億
|最低值
|10.68億
|12.77億
|15.11億
|平均值
|11.42億
|13.60億
|16.41億
|中位數
|11.61億
|13.63億
|16.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|0.84
|營業收入
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
|9.78億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
