鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為111.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.57元，其中最高估值1.51元，最低估值0.28元，預估目標價為111.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.51(1.51)2.233
最低值0.28(0.28)0.691.42
平均值0.82(0.85)1.442.32
中位數0.57(0.79)1.152.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值11.94億14.86億17.64億
最低值10.68億12.77億15.11億
平均值11.42億13.60億16.41億
中位數11.61億13.63億16.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.52-0.42-0.101.950.84
營業收入1.63億3.04億5.93億7.83億9.78億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


