鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為113.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.55元，其中最高估值1.5元，最低估值0.28元，預估目標價為113.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.5(1.5)2.12.8
最低值0.28(0.28)0.691.27
平均值0.75(0.77)1.121.79
中位數0.55(0.53)1.021.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值11.94億14.86億17.64億
最低值10.73億12.89億15.54億
平均值11.43億13.68億16.51億
中位數11.61億13.64億16.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.52-0.42-0.101.950.84
營業收入1.63億3.04億5.93億7.83億9.78億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSMMYT

