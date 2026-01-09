鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.36元，其中最高估值1.46元，最低估值1.25元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.46(1.46)
|1.79
|1.96
|1.85
|最低值
|1.25(1.25)
|1.21
|1.25
|1.4
|平均值
|1.34(1.34)
|1.53
|1.64
|1.7
|中位數
|1.36(1.33)
|1.53
|1.73
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|891.14億
|1,150.52億
|1,156.03億
|1,047.98億
|最低值
|602.16億
|729.77億
|750.27億
|1,047.98億
|平均值
|808.62億
|951.86億
|979.99億
|1,047.98億
|中位數
|841.92億
|961.68億
|1,035.08億
|1,047.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|營業收入
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
