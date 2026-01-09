鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 16:36

勞動部近期積極呼籲勞工應及早規劃退休生活，並強調善用具備「保本、保息、保證有」三大特色的勞退新制自願提繳退休金，不僅能穩定累積儲蓄，更能為老年生活建立長期且安心的經濟保障，並舉出兩實例，證明善用舊制加新制，累積千萬元退休金不是夢。

好想退！去年前10月自提勞退激增15萬人 勞部揭千萬退休金2大關鍵心法。（鉅亨網資料照）

根據統計數據，截至 114 年 1 月至 10 月，自願提繳勞工退休金的人數增加趨近 15 萬人，已超越歷年全年度增加人數，顯示民眾退休規劃觀念日漸普及。其中，女性參與比例達 52.35% 高於男性的 47.65%，反映女性勞工對穩定退休生活的重視程度更高。此外，新加入自提者中有 95% 選擇法定最高上限 6%，顯示勞工對政府提供的退休金制度深具信心。

‌



勞動部進一步分享實務案例說明自提的顯著成效。年約 50 歲的菲姐（化名），每月工資約 7 萬元，自 96 年起開始自提，目前新制專戶已累積約 190 萬元，加上舊制年資退休金近 200 萬元。若按薪資成長率 1.44% 及勞退新制基金過往收益率 6.42% 推估，菲姐工作並自提至 65 歲時，新制專戶可望達到 762 萬餘元，加計舊制退休金後，總金額將累積達千萬元。