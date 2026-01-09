營收速報 - 國揚(2505)12月營收17.30億元年增率高達2537.95％
國揚(2505-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣17.30億元，年增率2537.95%，月增率2349.94%。
今年1-12月累計營收為43.62億元，累計年增率617.72%。
最新價為19.45元，近5日股價下跌-2.75%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-162 張
- 外資買賣超：-180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|17.30億
|2538%
|2350%
|25/11
|7,062萬
|10346%
|13376%
|25/10
|52萬
|-99%
|-99%
|25/9
|4,372萬
|-39%
|-93%
|25/8
|6.20億
|87032%
|-19%
|25/7
|7.62億
|170658%
|101%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
