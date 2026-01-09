search icon



營收速報 - 國揚(2505)12月營收17.30億元年增率高達2537.95％

鉅亨網新聞中心

國揚(2505-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣17.30億元，年增率2537.95%，月增率2349.94%。

今年1-12月累計營收為43.62億元，累計年增率617.72%。

最新價為19.45元，近5日股價下跌-2.75%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-162 張
  • 外資買賣超：-180 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 17.30億 2538% 2350%
25/11 7,062萬 10346% 13376%
25/10 52萬 -99% -99%
25/9 4,372萬 -39% -93%
25/8 6.20億 87032% -19%
25/7 7.62億 170658% 101%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收國揚

國揚19.45-0.26%
美元/台幣31.595+0.08%

