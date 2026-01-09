鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 17:53

經濟部中小及新創企業署昨 （8） 日舉辦 2026 SelectUSA Tech 培訓課程始業式，宣布 20 家獲選的台灣新創團隊正式啟動為期 4 個月的密集培訓 。美國商務部主辦的選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）將於今年 5 月舉行，其中 Tech Program 新創競賽更是全球新創進軍美國市場的關鍵舞台 。美國在台協會（AIT）商務組代表亦出席始業式，為即將赴美爭取佳績與投資機會的團隊提供指導 。

中企署自 2022 年起已連續 5 年籌組台灣新創代表團參賽 。面對全球供應鏈重組，中企署強調美國是台灣新創布局海外、取得市場先機的重點合作夥伴 。本次培訓透過提前啟動徵選與完整訓練，安排專屬教練與具全球投資經驗的業師，協助團隊強化市場趨勢交流、精進簡報應對能力，並涵蓋海外法律、跨境稅務與商務拓展等實務知識，全面提升新創團隊銜接國際投資資源的競爭力 。

本次獲選的 20 家新創團隊實力強勁，領域涵蓋健康科技、國防科技、能源科技、資通訊軟體及開放科技等 5 大範疇 。其產品技術聚焦於人工智慧醫療數據、精準醫療、即時監測分析、高效能材料能源轉換、雲端軟體平台等前瞻解決方案，展現台灣在先進技術與創新思維的深厚實力 。

除了參加 SelectUSA Tech 競賽，代表團後續也將前往矽谷及洛杉磯等重要創新聚落，實地鏈結當地新創生態圈的人脈與資金 。