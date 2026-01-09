鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)目標價調降至330元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對京鼎(3413-TW)提出目標價估值：中位數由350元下修至330元，調降幅度5.71%。其中最高估值380元，最低估值312元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予京鼎(3413-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立3位、保守悲觀0位。
京鼎(3413-TW)今(9日)收盤價為277元。近5日股價下跌0.89%，相關半導體業近5日上漲6.01%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
