宏碁12月營收285億元月年雙增 2025年Q4、全年營收皆創疫後同期新高
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 12 月營收達 285.4 億元，呈年月雙增，第四季營收 743.7 億元、累計全年營收 2756.42 億元，皆創下疫情後同期新高表現。
宏碁 12 月營收 285.4 億元，月增 16.0%、年增 16.4%。2025 第四季營收 743.7 億元季增 1.3%，年增 12.7%；2025 全年營收 2756.42 億元，年增 4.1%。
宏碁表示，本季營運亮點包括，筆記型電腦 12 月營收年增 16.5%、第四季營收年增 11.6%、全年營收年增 3.1%；桌上型電腦 12 月營收年增 25.1%、第四季營收年增 23.1%、全年營收年增 6.8%；電競及遊戲相關產品及業務 12 月營收年增 23.0%、第四季營收年增 29.5%、全年營收年增 11.3%
宏碁提到，多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占 12 月營收之 32.5%、第四季營收之 33.4%、全年營收之 32.2%。
宏碁表示，近期拉斯維加斯發表近 30 款新產品，包括搭載最新 Intel Core Ultra 系列 3 及 AMD Ryzen AI 400 系列的 AI 及電競電腦、小型 AI 工作站、為電競玩家及創作者設計的螢幕、電競周邊、網通產品、及新款電動滑板車。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 記憶體史詩級缺貨 NB股叫苦！微星、宏碁年跌逾3成
- 宏碁董座陳俊聖接任TCA理事長 期許共同致力產業國際化
- 記憶體漲價猛烈衝擊PC報價 宏碁小虎隊獲利貢獻逾4成分散風險
- 華碩12月營收697億元今年次高 2025年營收7389億元年增26％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇