宏碁12月營收285億元月年雙增 2025年Q4、全年營收皆創疫後同期新高

PC 品牌宏碁 ( 2353-TW ) 今 (9) 日公告 12 月營收達 285.4 億元，呈年月雙增，第四季營收 743.7 億元、累計全年營收 2756.42 億元，皆創下疫情後同期新高表現。

‌



宏碁表示，本季營運亮點包括，筆記型電腦 12 月營收年增 16.5%、第四季營收年增 11.6%、全年營收年增 3.1%；桌上型電腦 12 月營收年增 25.1%、第四季營收年增 23.1%、全年營收年增 6.8%；電競及遊戲相關產品及業務 12 月營收年增 23.0%、第四季營收年增 29.5%、全年營收年增 11.3%

宏碁提到，多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占 12 月營收之 32.5%、第四季營收之 33.4%、全年營收之 32.2%。

宏碁表示，近期拉斯維加斯發表近 30 款新產品，包括搭載最新 Intel Core Ultra 系列 3 及 AMD Ryzen AI 400 系列的 AI 及電競電腦、小型 AI 工作站、為電競玩家及創作者設計的螢幕、電競周邊、網通產品、及新​款電動滑板​車。