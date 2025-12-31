榮惠-KY搶進AI水冷散熱供應鏈 2026年獲利估將逐季升溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 09:03

PCB 及高階零組件供應商榮惠 - KY(6924-TW)) 今 (31) 日指出，受惠於網通設備更新潮，以及日系客戶切入 AI 伺服器水冷相關供應鏈，並將終端應用延伸至與中系等大廠等雙利多題材，2026 年第一季獲利可望淡季不淡，並呈現逐季攀升。

榮惠-KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，2026 年第一季獲利可望淡季不淡的因素是，國內網通大廠相關產品打進美國有線電視營運商，每 5-6 年周期的網通設備更新需求，對榮惠 - KY 營運成長動能的挹注，從 2026 年第一季起就會有明顯貢獻。

至於第二項題材，劉世璘指出，隨著全球 AI 運算需求快速攀升、資料中心散熱架構加速由氣冷轉向液冷，惟實際出貨狀況並不穩定，但過去 1 年來，AI 伺服器水冷應用由概念驗證逐步走向實際放量，產業端拉貨節奏更趨明朗。

榮惠 - KY 長期深耕散熱與關鍵零組件供應體系，合作逾 10 年的日系客戶近期水冷系統相關產品已陸續導入客戶端專案供應，並隨著日系客戶擴大在美系與中系大廠等終端應用，榮惠 - KY 從 2025 年第四季起出貨就會開始放量，並一路延續至 2026 年，帶動全年營運表現逐季走揚。

榮惠 - KY 在既有網通應用需求回溫，以及 AI 水冷供應鏈逐步放量的雙重利多帶動下，劉世璘看好 2026 年第一季獲利可望淡季不淡、並呈現逐季走揚態勢，未來營運方向也將持續提升水冷系統關鍵零組件供應品項與參與深度。

此外，榮惠 - KY 財務長吳建芳指出，AI 水冷散熱相關專案係依會計準則採「淨額法」，而非「總額法」認列，也就是說，實際專案交易金額未能全數反映於營收項目中，但相關毛利將直接挹注公司獲利表現，對整體獲利結構具明顯正面影響，隨著專案出貨規模擴大及供應品項持續增加，相關效益可望逐步反映在獲利表現上。

正處於執行買回庫藏股期間的 PCB 廠榮惠 - KY 最新營收資訊，2025 年 11 月營收為 1.39 億元，月減 1.47%，年減 1.53%，1-11 月營收 15.46 億元，年減 3.51%。

榮惠 - KY 在 11 月 12 日起兩個月內進場，擬在每股 75 元以下買回庫藏 300 張，用於維護股東權益及公司信用。