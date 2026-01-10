鉅亨網新聞中心 2026-01-10 10:07

中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室近日依據《中華人民共和國反壟斷法》，正式對外賣平台服務行業的市場競爭狀況展開調查與評估，以回應外界對該行業競爭失序與「內卷式」發展的高度關切。

相關負責人表示，此舉旨在引導外賣平台依法合規經營，維護公平、有序的市場競爭環境，促進平台經濟長期健康發展。

‌



該名負責人指出，中國黨中央與國務院高度重視平台經濟的創新與規範發展。外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，長期以來在促進消費、擴大就業、推動技術與商業模式創新等方面發揮了積極作用。然而，近一段時間以來，行業內出現過度補貼、惡性價格競爭、流量控制等問題，對實體經濟造成擠壓，並加劇行業內部的無序競爭，相關情況引發社會各界強烈反映。

在此背景下，中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室基於防範壟斷風險、規範市場秩序的考量，決定對外賣平台服務行業開展系統性調查與評估。本次行動被視為釋放競爭監管關注的重要信號，旨在全面掌握行業競爭行為與市場結構，評估潛在的壟斷與不正當競爭風險。

據介紹，此次調查評估將採取多種方式推進，包括現場核實、當面訪談及問卷調查等，深入了解外賣平台在經營活動中的競爭行為。同時，監管部門將廣泛聽取平台內經營者、新就業形態勞動者以及消費者等多方意見，對市場競爭狀況進行全面調查與分析論證，並在此基礎上提出相應處置措施。