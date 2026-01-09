search icon



營收速報 - 雙喜(5516)12月營收4.73億元年增率高達113.37％

鉅亨網新聞中心

雙喜(5516-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.73億元，年增率113.37%，月增率201.57%。

今年1-12月累計營收為21.89億元，累計年增率9.08%。

最新價為13.9元，近5日股價下跌-3.53%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.73億 113% 202%
25/11 1.57億 -37% 47%
25/10 1.07億 -41% -56%
25/9 2.41億 84% 20%
25/8 2.00億 26% 56%
25/7 1.28億 -24% -40%

雙喜(5516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收雙喜

雙喜13.9+1.83%
美元/台幣31.650+0.25%

