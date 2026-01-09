營收速報 - 雙喜(5516)12月營收4.73億元年增率高達113.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為21.89億元，累計年增率9.08%。
最新價為13.9元，近5日股價下跌-3.53%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6 張
- 外資買賣超：+6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.73億
|113%
|202%
|25/11
|1.57億
|-37%
|47%
|25/10
|1.07億
|-41%
|-56%
|25/9
|2.41億
|84%
|20%
|25/8
|2.00億
|26%
|56%
|25/7
|1.28億
|-24%
|-40%
雙喜(5516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 國光生(4142)12月營收1.40億元年增率高達215.14％
- 營收速報 - 安馳(3528)12月營收10.12億元年增率高達130.59％
- 營收速報 - 根基(2546)12月營收21.11億元年增率高達31.69％
- 營收速報 - 冠德(2520)12月營收26.12億元年增率高達43.38％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇