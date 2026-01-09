營收速報 - 統一證(2855)12月營收16.51億元年增率高達57.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為135.44億元，累計年增率3.94%。
最新價為26.5元，近5日股價上漲12.61%，相關金融保險上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11763 張
- 外資買賣超：+11962 張
- 投信買賣超：-199 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|16.51億
|57%
|107%
|25/11
|7.98億
|5%
|-68%
|25/10
|24.77億
|158%
|80%
|25/9
|13.74億
|99%
|-23%
|25/8
|17.91億
|98%
|27%
|25/7
|14.12億
|33%
|31%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇