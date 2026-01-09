search icon



營收速報 - 統一證(2855)12月營收16.51億元年增率高達57.29％

鉅亨網新聞中心

統一證(2855-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣16.51億元，年增率57.29%，月增率106.99%。

今年1-12月累計營收為135.44億元，累計年增率3.94%。

最新價為26.5元，近5日股價上漲12.61%，相關金融保險上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11763 張
  • 外資買賣超：+11962 張
  • 投信買賣超：-199 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 16.51億 57% 107%
25/11 7.98億 5% -68%
25/10 24.77億 158% 80%
25/9 13.74億 99% -23%
25/8 17.91億 98% 27%
25/7 14.12億 33% 31%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收統一證

