營收速報 - 圓剛(2417)12月營收3.71億元年增率高達42.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為33.72億元，累計年增率3.15%。
最新價為38.95元，近5日股價上漲1.03%，相關電腦週邊下跌-1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-127 張
- 外資買賣超：-175 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+48 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.71億
|43%
|38%
|25/11
|2.69億
|7%
|17%
|25/10
|2.31億
|-1%
|-17%
|25/9
|2.77億
|5%
|-7%
|25/8
|2.96億
|1%
|8%
|25/7
|2.73億
|-16%
|-16%
圓剛(2417-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 樂事綠能(1529)12月營收1.22億元年增率高達145.09％
- 輔導、整合資源加速中小企業成長 商總「品牌金舶獎」今起報名開跑
- 榮耀時刻 希華晶體科技獲「幸福企業」金獎
- 美國為何要委內瑞拉石油？就業數據的矛盾，正在暗示什麼？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇