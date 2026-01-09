search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 圓剛(2417)12月營收3.71億元年增率高達42.79％

鉅亨網新聞中心

圓剛(2417-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.71億元，年增率42.79%，月增率37.81%。

今年1-12月累計營收為33.72億元，累計年增率3.15%。

最新價為38.95元，近5日股價上漲1.03%，相關電腦週邊下跌-1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-127 張
  • 外資買賣超：-175 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.71億 43% 38%
25/11 2.69億 7% 17%
25/10 2.31億 -1% -17%
25/9 2.77億 5% -7%
25/8 2.96億 1% 8%
25/7 2.73億 -16% -16%

圓剛(2417-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收圓剛

相關行情

台股首頁我要存股
圓剛38.95-0.76%
美元/台幣31.653+0.26%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中弱短強
圓剛

77.27%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty