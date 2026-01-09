鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-09 11:29

影像處理 (ISP) 晶片廠凌陽創新 (5236-TW) 今 (9) 日與紅外線熱影像感應器業者天淵實業共同宣佈達成深度策略合作，首度展示「全國內自主研發」的紅外熱成像 ISP 解決方案，專為 AI 物聯網、智慧安全及無人機 (UAV) 設計。

紅外熱成像核心技術長期由國外少數大廠掌握，此次凌陽創新與天淵實業的策略合作，成功串聯從紅外線熱影像感應器核心元件到影像信號處理晶片 (ISP) 的完整產業鏈，達成 100% 國內自主技術研發，標誌台灣在紅外感知領域突破國外技術壟斷，更在供應鏈安全與技術自主化上取得進展。

在此次合作中，天淵實業提供國內研發的高精度紅外熱感測技術，而凌陽創新則負責開發專屬的高效能 ISP 晶片。目前已於 CES 展會現場進行實機演示，也象徵雙方未來在 AI ASIC (專用集成電路) 領域的共同願景，致力將台灣的自主晶片推向全球市場。

凌陽創新與天淵實業合作研發的下一代晶片，透過領先的自主影像算法實現了高幀率 (High Frame Rate) 的支持，並內建 AI 引擎具備「特徵提取 (Feature Extraction)」功能，同時支援高幀率輸出，確保在高速運動場景，如無人機飛行或車載避障中，影像捕捉依然流暢，大幅提升 AI 追蹤與識別的精確度。

此次合作晶片能在邊緣端將影像即時處理為「元數據」(Metadata)，節省 99% 的數據傳輸帶寬，對於無人機遙測與無線感測器網路至關重要，且結合高幀率與輕量化設計，為無人機夜間巡檢、精準農業及森林防火提供更長續航力與更敏捷的自動避障性能。

此外，凌陽創新也透過元數據解決智慧建築與醫療照護的隱私問題，並為車載 AEB 系統提供毫秒級的熱感特徵回傳。

凌陽創新總經理蔡建忠表示，公司致力於研發國內自主 ISP 技術，透過與天淵實業深度合作，向世界證明台灣不僅能設計頂尖的 PC 影像晶片，在 AI 邊緣感知與紅外線熱影像感應器技術上，同樣具備 100% 的自主研發與量產能力。