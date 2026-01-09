鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-09 12:09

家登 (3680-TW) 今 (9) 日公佈 2025 年 12 月營收 8.73 億元，創單月歷史新高，月增 19.07%，年增 49.17%，第四季合併營收 22.65 億元，季增 36.45%，年增 53.66%，累計 2025 年營收 73.44 億元，年增 12.2%；受惠先進製程需求帶動相關載具出貨，帶動家登 12 月、第四季與全年皆改寫新紀錄。

家登指出，去年第四季受惠 EUV 光罩盒及先進製程 FOUP 連續三個月進入出貨高峰，帶動全年營收後來居上，繳出雙位數成長，2026 訂單能見度也明朗，全力備貨客戶年前需求。

展望 2026，家登全產品線蓄勢待發，EUV POD 爆發新量能，現有版本持續出貨外，積極推動 High-NA EUV POD 在客戶端的驗證，迎接新世代；先進製程 FOUP 經過重重驗證之後，挾優異的潔淨度表現快速提供市占率，搶占現有市場；全製程先進封裝載具驗證也進入關鍵階段，與機台廠商合作全面展開測試中，2026 目標成為提供一站式解決方案之供應商，確立家登在先進封裝載具領域領先優勢。