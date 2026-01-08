鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為48.30元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.89元，最低估值1.04元，預估目標價為48.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.89(1.86)
|2.69
|3.13
|2.64
|最低值
|1.04(1.04)
|0.99
|1.04
|0.86
|平均值
|1.63(1.62)
|1.9
|2.08
|1.68
|中位數
|1.68(1.65)
|1.87
|1.99
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.78億
|87.99億
|98.69億
|87.02億
|最低值
|70.05億
|68.97億
|71.11億
|74.13億
|平均值
|75.19億
|81.06億
|86.77億
|79.91億
|中位數
|75.23億
|83.26億
|85.43億
|78.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為47.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為45.92元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為46.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為46.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇