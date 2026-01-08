search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為48.30元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.89元，最低估值1.04元，預估目標價為48.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.89(1.86)2.693.132.64
最低值1.04(1.04)0.991.040.86
平均值1.63(1.62)1.92.081.68
中位數1.68(1.65)1.871.991.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.78億87.99億98.69億87.02億
最低值70.05億68.97億71.11億74.13億
平均值75.19億81.06億86.77億79.91億
中位數75.23億83.26億85.43億78.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.304.843.460.46
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSTECK

