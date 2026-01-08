search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.56元，其中最高估值6.45元，最低估值3.38元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.45(6.45)5.676.445.5
最低值3.38(3.38)2.222.923
平均值4.59(4.57)4.314.364.44
中位數4.56(4.42)4.524.554.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值591.25億585.51億615.54億569.08億
最低值458.33億408.19億451.77億506.20億
平均值524.24億512.60億522.09億539.73億
中位數533.62億516.20億523.51億545.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.965.083.133.55
營業收入610.42億648.73億535.79億558.62億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


