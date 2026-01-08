鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.56元，其中最高估值6.45元，最低估值3.38元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.45(6.45)
|5.67
|6.44
|5.5
|最低值
|3.38(3.38)
|2.22
|2.92
|3
|平均值
|4.59(4.57)
|4.31
|4.36
|4.44
|中位數
|4.56(4.42)
|4.52
|4.55
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|591.25億
|585.51億
|615.54億
|569.08億
|最低值
|458.33億
|408.19億
|451.77億
|506.20億
|平均值
|524.24億
|512.60億
|522.09億
|539.73億
|中位數
|533.62億
|516.20億
|523.51億
|545.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.49
|8.96
|5.08
|3.13
|3.55
|營業收入
|610.42億
|648.73億
|535.79億
|558.62億
|511.75億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
