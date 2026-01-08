search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 越峰(8121)12月營收3.01億元年增率高達33.51％

鉅亨網新聞中心

越峰(8121-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.01億元，年增率33.51%，月增率-0.69%。

今年1-12月累計營收為30.69億元，累計年增率-0.88%。

最新價為28.7元，近5日股價上漲2.64%，相關電子零組件類指數下跌-1.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+532 張
  • 外資買賣超：+528 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.01億 34% -1%
25/11 3.03億 22% 25%
25/10 2.42億 2% -18%
25/9 2.94億 8% 21%
25/8 2.43億 -12% 3%
25/7 2.37億 -20% 6%

越峰(8121-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性鐵氧磁粉.磁鐵芯及其他有關電磁組件及其原物料製造及銷售。前項產品生產設備之設計,製造,加工及銷售。前各項有關產品進出口貿易業務及除許可業務外得經營法令許可業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收越峰

相關行情

台股首頁我要存股
越峰28.7-1.54%
美元/台幣31.570+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏強
越峰

78.57%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
越峰

78.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty