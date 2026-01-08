營收速報 - 越峰(8121)12月營收3.01億元年增率高達33.51％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為30.69億元，累計年增率-0.88%。
最新價為28.7元，近5日股價上漲2.64%，相關電子零組件類指數下跌-1.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+532 張
- 外資買賣超：+528 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.01億
|34%
|-1%
|25/11
|3.03億
|22%
|25%
|25/10
|2.42億
|2%
|-18%
|25/9
|2.94億
|8%
|21%
|25/8
|2.43億
|-12%
|3%
|25/7
|2.37億
|-20%
|6%
越峰(8121-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性鐵氧磁粉.磁鐵芯及其他有關電磁組件及其原物料製造及銷售。前項產品生產設備之設計,製造,加工及銷售。前各項有關產品進出口貿易業務及除許可業務外得經營法令許可業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 旭富(4119)12月營收1.52億元年增率高達94.53％
- 營收速報 - 博士旺(3555)12月營收4,549萬元年增率高達250.18％
- 營收速報 - 矽統(2363)12月營收2.55億元年增率高達159.51％
- 營收速報 - 倉佑(1568)12月營收1.06億元年增率高達36.84％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇