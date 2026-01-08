search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 旭富(4119)12月營收1.52億元年增率高達94.53％

鉅亨網新聞中心

旭富(4119-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.52億元，年增率94.53%，月增率46.7%。

今年1-12月累計營收為13.44億元，累計年增率-11.81%。

最新價為49.15元，近5日股價上漲0.21%，相關生技醫療下跌-1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+100 張
  • 外資買賣超：+102 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.52億 95% 47%
25/11 1.03億 -34% 3%
25/10 1.00億 -40% -18%
25/9 1.23億 -7% 137%
25/8 5,181萬 -66% -37%
25/7 8,183萬 -40% -10%

旭富(4119-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收旭富

相關行情

台股首頁我要存股
旭富49.15+0.72%
美元/台幣31.570+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中弱短強
旭富

53.85%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty