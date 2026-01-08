營收速報 - 旭富(4119)12月營收1.52億元年增率高達94.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為13.44億元，累計年增率-11.81%。
最新價為49.15元，近5日股價上漲0.21%，相關生技醫療下跌-1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+100 張
- 外資買賣超：+102 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.52億
|95%
|47%
|25/11
|1.03億
|-34%
|3%
|25/10
|1.00億
|-40%
|-18%
|25/9
|1.23億
|-7%
|137%
|25/8
|5,181萬
|-66%
|-37%
|25/7
|8,183萬
|-40%
|-10%
旭富(4119-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 利機封測材料需求熱 去年全年營收創近14年新高
- 致伸受惠PC出貨、聲學新案12月營收月年雙增 2025年營收601億元
- 國票金2025賺23億元EPS 0.63元 國際票券獲利年增逾1成
- 蘋果供應鏈玉晶光2025年營收250億元創新高 年增7.78%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇