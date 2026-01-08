營收速報 - 倉佑(1568)12月營收1.06億元年增率高達36.84％
今年1-12月累計營收為10.53億元，累計年增率0.31%。
最新價為22.4元，近5日股價下跌-0.44%，相關汽車工業下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+41 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.06億
|37%
|17%
|25/11
|9,026萬
|7%
|40%
|25/10
|6,448萬
|-19%
|-26%
|25/9
|8,744萬
|-3%
|5%
|25/8
|8,310萬
|7%
|4%
|25/7
|7,986萬
|8%
|-7%
倉佑(1568-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造業(汽車零組件)。汽.機車零件配備批發業。汽.機車零件配備零售業。
