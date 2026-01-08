search icon



鉅亨速報

營收速報 - 倉佑(1568)12月營收1.06億元年增率高達36.84％

鉅亨網新聞中心

倉佑(1568-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.06億元，年增率36.84%，月增率16.9%。

今年1-12月累計營收為10.53億元，累計年增率0.31%。

最新價為22.4元，近5日股價下跌-0.44%，相關汽車工業下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+41 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.06億 37% 17%
25/11 9,026萬 7% 40%
25/10 6,448萬 -19% -26%
25/9 8,744萬 -3% 5%
25/8 8,310萬 7% 4%
25/7 7,986萬 8% -7%

倉佑(1568-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造業(汽車零組件)。汽.機車零件配備批發業。汽.機車零件配備零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收倉佑

倉佑22.4-0.22%
美元/台幣31.570+0.16%

